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Закон об олигархах и "налоговый" законопроект: повестка дня Рады

Закон об олигархах и "налоговый" законопроект: повестка дня Рады

Киев  •  УНН

 • 26508 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг, 23 сентября, собирается, в частности, взяться за законопроект о деолигархизации, “налоговый” законопроект. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня парламента.

Цитата

“На очередном заседании, согласно повестке дня, планируется рассмотреть во втором чтении проект Закона „О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)“, № 5599 и проект Закона „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений“, № 5600”, — говорится в сообщении.

Детали

Также во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов, среди которых:

  • “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств”, № 4046;
  • “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)”, № 4278;
  • “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим”, № 2515;
  • “О внесении изменений в административного и уголовного законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины” № 3959-1.

Для рассмотрения в первом чтении предлагаются законопроекты, среди которых:

  • “О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ касательно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов”, № 6052, 6052-1, 6052-2, 6052-3, 6052-4, 6052-5;
  • “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми”, № 5148;
  • “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий”, № 5719;
  • “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания”, № 5736;
  • “О правотворческой деятельности”, № 5707.

В повестке дня также ратификационные законопроекты и проекты постановлений о переименовании и изменении границ населенных пунктов.

Кроме того, сообщается, что в 16:00 начнется внеочередное заседание, повесткой дня которого предусмотрено рассмотрение четырех вопросов.

Планируется рассмотреть в первом чтении проекты законов:

  • “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций”, № 2644;
  • “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций”, № 2645, 2645-1, 2645-д;
  • “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей”, № 3993, 3993-1.

Кроме того, планируется включить в повестку дня сессии и принять решение по проекту Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения”, № 3853, 3853-1, 3853-2.

Дополнение

В “Слуге народа” ожидают, что сегодня примут закон о деолигархизации, который Верховная Рада рассмотрит первым.

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