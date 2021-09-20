Погоджувальна рада проголосувала за порядок денний "слуг", Разумков – проти

Цитата

“Щодо законопроектів 5600 та 5599, я не можу не поставити вашу пропозицію на голосування. Але ще раз застерігаю, що ми включаємо в порядок денний законопроекти, не готові до розгляду. Рішення буде приймати погоджувальна рада. Немає ні таблиць, ні висновків головного юридичного управління, ані багатьох інших питань, які будуть пов’язані з ним. Якщо це не відбудеться, буде виникати питання щодо неможливості його розгляду”, — сказав спікер парламенту Дмитро Разумков, ставлячи питання на голосування.

Деталі

Так, законопроекти № 5599 та 5600 підтримали перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, співголова депутатської групи партії “За майбутнє” Тарас Батенко та голова депутатської групи “Довіра” Олег Куліні.

“Рішення прийнято”, — заявив Разумков.

Також нардепи включили до порядку денного на тиждень пленарних засідань проекти законів 5851, 5852 та 5853.

Довідково

Згідно з регламентом, пропозиції Погоджувальної ради ухвалюються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій/груп є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі засідань.

Що було раніше

Як стало відомо в понеділок, фракція “Слуга народу” пропонує включити до порядку денного Верховної Ради цього тижня пакет антиолігархічних законопроектів.

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, листами від керівництва монобільшості пропонується включити законопроекти № 5599 та № 5600 до порядку денного “на четвер”.

Доповнення

Заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції “Слуга народу” — 20 вересня — депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.



Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект про олігархів до Венеціанської комісії. При цьому у Президента вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.



Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія раніше розповів, що “податковий” законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер, 23 вересня.