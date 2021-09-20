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"Слуга народу" пропонує ВР свій порядок денний: хочуть розглянути "антиолігархічний пакет" цього тижня

"Слуга народу" пропонує ВР свій порядок денний: хочуть розглянути "антиолігархічний пакет" цього тижня

Київ • УНН

 • 19194 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Парламентська фракція "Слуга народу" пропонує включити до порядку денного Верховної Ради цього тижня пакет антиолігархічних законопроектів. Про це сьогодні повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, пише УНН.

Цитата:

"Фракція політичної партії “Слуга Народу” не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує Погоджувальній раді власну версію. Вона включає готовий до розгляду антиолігархічний пакет. Це законопроекти: № 5599 щодо олігархів; № 5600 про наповнення бюджету“, — повідомила Палійчук у Telegram-каналі.

Деталі

Також фракція “Слуга народу”, з її слів, пропонуватиме Погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроектів.

Вона нагадала, що, згідно із Законом України “Про Регламент Верховної Ради України”, пропозиції щодо проекту порядку денного узагальнюються Апаратом Верховної Ради, після чого вони обговорюються та схвалюються Погоджувальною радою.

У контексті

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, листами від керівництва монобільшості пропонується включити законопроекти № 5599 та № 5600 до порядку денного “на четвер”.

“Те, на що мало звернули увагу в листах, це застосування нової "спецпроцедури" з розгляду правок в ці два закони (не плутати з процедурою, яка була з банківського законопроекту). Так, сьогодні через Погоджувальну хочуть її запустити, і в залі не буде можливості у депутатів підняти свої відхилені правки. Наприклад, по 5600 замість 11 000 голосувань буде всього близько 120-ти. І нікого не хвилює, що ще в 2018 році Конституційний Суд дав чітку відповідь, що так не можна (коротко: не можна обмежити право піднімати правки)”, — зазначив Железняк у Telegram-каналі.

“І об’єктивно суть навіть не в цих двох законах. Тут починається дуже цікавий момент для всього парламенту, адже створивши прецедент один раз, така процедура далі може бути застосована до будь-якого із законопроектів”, — висловив він свою думку.

Доповнення

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції "Слуга народу" - 20 вересня - депутати обговорять найважливіші законопроекти - так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.

Обидва законопроекти вже пройшли профільні комітети перед другим читанням. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект про олігархів до Венеціанської комісії. При цьому у Президента вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше розповів, що "податковий" законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер, 23 вересня.

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