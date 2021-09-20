"Слуга народа" предлагает ВР свою повестку дня: хотят рассмотреть "антиолигархический пакет" на этой неделе

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"Фракция политической партии "Слуга народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает Согласительному совету собственную версию. Она включает готовый к рассмотрению антиолигархический пакет. Это законопроекты: № 5599 по олигархам; № 5600 о наполнении бюджета", - сообщила Палийчук в Telegram-канале.

Детали

Также фракция "Слуга народа", по ее словам, будет предлагать Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

Она напомнила, что, согласно Закону Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", предложения по проекту повестки дня обобщаются Аппаратом Верховной Рады, после чего они обсуждаются и одобряются Согласительным советом.

В контексте

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, письмами от руководства монобольшинства предлагается включить законопроекты № 5599 и № 5600 в повестку дня "на четверг".

"То, на что мало обратили внимание в письмах, это применение новой "спецпроцедуры" по рассмотрению правок в эти два закона (не путать с процедурой, которая была по банковскому законопроекту). Так, сегодня через Согласительный хотят ее запустить, и в зале не будет возможности у депутатов поднять свои отклонённые правки. Например, по 5600 вместо 11 000 голосований будет всего около 120-ти. И никого не волнует, что еще в 2018 году Конституционный Суд дал четкий ответ, что так нельзя (коротко: нельзя ограничить право поднимать правки)", - отметил Железняк в Telegram-канале.

"И объективно суть даже не в этих двух законах. Тут начинается очень интересный момент для всего парламента, так как создав прецедент один раз, такая процедура дальше может быть применена к любому из законопроектов", - выразил он свое мнение.

Дополнение

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции "Слуга народа" - 20 сентября - депутаты обсудят важнейшие законопроекты - так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.

Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением. В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. При этом у Президента считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее рассказал, что "налоговый" законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг, 23 сентября.