Арахамія заявив, що "податковий" законопроект можуть винести на розгляд у ВР в четвер

Цитата

“Зараз триває останнє засідання податкового комітету, думаю великих сюрпризів там не буде і він (податковий законопроект — ред.) буде після „олігархів“ поставлений в порядок денний. Десь в четвер”, — сказав Арахамія.

Доповнення

Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 та № 5599 про олігархів.



Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та банківської діяльності Ярослав Железняк заявив, що законопроект 5600 взагалі не про олігархів, а про адміністрування податків і посилення податкових норм для звичайних людей.