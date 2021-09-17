Арахамія заявив, що "податковий" законопроект можуть винести на розгляд у ВР в четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. “Податковий” законопроект № 5600 можуть винести на розгляд у ВР в четвер, 23 вересня. Про це журналістам розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
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“Зараз триває останнє засідання податкового комітету, думаю великих сюрпризів там не буде і він (податковий законопроект — ред.) буде після „олігархів“ поставлений в порядок денний. Десь в четвер”, — сказав Арахамія.
Доповнення
Заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції “Слуга народу” депутати обговорять найважливіші законопроекти — так званий ресурсний № 5600 та № 5599 про олігархів.
Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та банківської діяльності Ярослав Железняк заявив, що законопроект 5600 взагалі не про олігархів, а про адміністрування податків і посилення податкових норм для звичайних людей.