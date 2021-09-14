Законопроект 5600 не проти олігархів, а проти звичайних людей - Железняк

Цитата

"Саме цей документ вводить так званий "податок на город", тобто оподаткування з продукції з землі, яку обробляють як присадибне господарство. Причому законопроект ще примудряються називати антиолігархічній. Але, по ньому, якщо у тебе пів гектара землі, то ти зобов'язаний платити податки. Якщо у нас людина, яка має півгектара городу, стала олігархом, то це чудово. Це такий креативний засіб закінчити епоху бідності", - заявив депутат.

Деталі

Крім того, на думку Железняка, законопроект принесе значне посилення повноважень податкової. "Улюблена" моя стаття в лапках - це блокування активів, якщо є неузгоджені зобов'язання. Пояснюю дуже просто. Ти - підприємець. Ти говориш: я заплатив мільйон гривень податків. А податкова каже: ти повинен заплатити 100 мільйонів гривень. Як тільки вона це сказала, на 99 млн грн, тобто на різницю, твої активи заблоковані. А потім суд і там розповідай кілька років, що та не винен".

Як стверджує експерт, таких норм в законопроекті безліч. Одна з найгірших статей, на його думку, - це заборона на виїзд за кордон за наявності податкових претензій. Але, є й інші. "Що ми зробили в рамках нашої роботи, як "Голос". Зараз до законопроекту подано 12319 правок. Ми з понеділка їх розглядаємо. Я подав 199 поправок, вони всі про адміністрування податків.

Депутат упевнений, що законопроект у нинішній редакції не що інше, як спроба знищити бізнес. "І саме тому бізнес асоціації, в яких немає ніяких великих олігархів, виступили проти законопроекту. Всі експерти виступили проти. Я не можу за нього голосувати, тому що це поганий антиліберальний законопроект, який посилює роль податкової", - резюмував експерт.