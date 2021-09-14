Законопроект 5600 не против олигархов, а против обычных людей - Железняк

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“Именно этот документ вводит так называемый „налог на огород“, то есть налогообложение с продукции с земли которую обрабатывают как приусадебное хозяйство. Причем законопроект еще умудряются называть антиолигархическим. Но, по нему, если у тебя полгектара земли, то ты обязан платить налоги. Если у нас человек, который имеет полгектара огорода, стала олигархом, то это замечательно. Это такое креативное средство закончить эпоху бедности”, — заявил депутат.

Детали

Кроме того, по мнению Железняка, законопроект принесет значительное усиление полномочий налоговой. “Любимая“ моя статья в кавычках — это блокирование активов, если есть несогласованные обязательства. Объясняю очень просто. Ты — предприниматель. Ты говоришь: я заплатил миллион гривен налогов. А налоговая говорит: ты должен заплатить 100 миллионов гривен. Как только она это сказала, на 99 млн грн, то есть на разницу, твои активы заблокирован. А потом суд и там рассказывай несколько лет, что ты не виноват”.

Как утверждает эксперт, таких норм в законопроекте множество. Одна из худших статей, по его мнению, — это запрет на выезд за границу при наличии налоговых претензий. Но, есть и другие. “Что мы сделали в рамках нашей работы, как “Голос”. Сейчас к законопроекту подано 12319 правок. Мы с понедельника их рассматриваем. Я подал 199 поправок, они все об администрировании налогов.

Депутат уверен, что законопроект в нынешней редакции ни что иное, как попытка уничтожить бизнес. “И именно поэтому бизнес ассоциации, в которых нет никаких крупных олигархов, выступили против законопроекта. Все эксперты выступили против. Я не могу за него голосовать, потому что это плохой антилиберальный законопроект, который усиливает роль налоговой”, — заключил эксперт.