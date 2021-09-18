Веніславський: у законопроекті про олігархів уточнили критерії внесення до реєстру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Парламентський комітет сформулював 13 комплексних поправок до другого читання законопроекту № 5599 про олігархів, які враховують понад 200 пропозицій. Про них розповів член комітету, нардеп від "Слуги народу", представник Президента в КСУ Федір Веніславський, якого цитують у "СН", пише УНН.
За його словами, враховано "багато суттєвих положень", які зробили застосування критеріїв цього закону чіткішими, а також унеможливили уникнення внесення до реєстру осіб, які мають значний вплив на економічне та політичне життя країни.
Цитата:
"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа. Уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних", – розповів Веніславський.
Деталі
Відповідно до закону про регламент ВРУ, після того як комітет проголосував за визначальні, зумовлюючі поправки, якими є саме поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта вважаються відхиленими – це імперативна норма Регламенту, додає Федір Веніславський.
Додамо
Комітет рекомендує Раді ухвалити в другому читанні законопроект про олігархів.
За інформацією нардепів, до президентського законопроекту № 5599 про деолігархізацію після першого читання подали 1257 правок.
Доповнення
1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.
3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.
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Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення Президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.
Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект до Венеціанської комісії. У комісії його вже отримали.
У Зеленського вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.