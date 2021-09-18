Вениславский: в законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 31158 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133088 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 150339 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123423 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120242 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 155702 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124796 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168394 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143534 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179827 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 69985 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 52910 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 37788 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 44196 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 57644 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 150345 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 155708 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 315094 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 281857 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 266444 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 133090 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126992 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168395 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123798 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123680 просмотра
Актуальное
Вениславский: в законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр

Вениславский: в законопроекте об олигархах уточнили критерии внесения в реестр

Киев  •  УНН

 • 21661 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Парламентский комитет сформулировал 13 комплексных поправок ко второму чтению законопроекта № 5599 об олигархах, которые учитывают более 200 предложений. О них рассказал член комитета, нардеп от "Слуги народа", представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, которого цитируют в "СН", пишет УНН.

По его словам, учтено "много существенных положений", которые сделали применение критериев этого закона четче, а также сделали невозможным избежать внесения в реестр лиц, имеющих значительное влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

Цитата:

"Мы уточнили очень много определений. Дополнили перечень должностных лиц, которые не были учтены в первой редакции. Уточнили последствия внесения лица в реестр олигархов. Теперь туда должна подаваться информация о предприятиях, конечным бенефициарным владельцем которых является это лицо. Уточнено положение о запрете финансирования олигархами политической деятельности, митингов, политических партий, запрете осуществления взносов в избирательные фонды политических партий и кандидатов, кроме собственных", - рассказал Вениславский.

Детали

Согласно закону о регламенте ВРУ, после того как комитет проголосовал за определяющие, обусловливающие поправки, каковыми являются именно поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные считаются отклоненными - это императивная норма Регламента, добавляет Федор Вениславский.

Добавим

Комитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект об олигархах.

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизацию подали псе перввого чтения 1257 поправок.

Контекст

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского не видят в законопроекте об олигархах угроз, на которые указала Денисова

Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы