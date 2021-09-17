Комітет рекомендує Раді ухвалити в другому читанні законопроект про деолігархізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав остаточну редакцію закону про деолігархізацію та рекомендує Верховній Раді ухвалити його у другому читанні. Про це в коментарі УНН повідомила заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.
Деталі
Безугла підтвердила журналісту УНН, що комітет підтримав остаточну редакцію закону про деолігархізацію та рекомендував Раді проголосувати за нього в другому читанні.
Доповнення
За інформацією нардепів, до президентського законопроекту № 5599 про деолігархізацію подали до другого читання 1257 правок.
1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію. “За” проголосували 275 народних депутатів.
3 вересня стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова надіслала голові парламенту Дмитру Разумкову лист із проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеційської комісії.
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Уповноважена серед іншого зазначила, що норми законопроекту “про олігархів” не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина. До переліку таких норм, з її слів, належать зокрема наділення Президента і РНБО непередбаченими Конституцією України повноваженнями.
Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що направив законопроект до Венеціанської комісії. У комісії його вже отримали.
У Зеленського вважають, що Венеціанка не зможе заблокувати ухвалення закону.