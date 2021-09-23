Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах

Детали

ВР поддержала предложенное комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны решение об отклонении (без заслушивания в сессионном зале) большинства из более чем тысячи поданных нардепами поправок к законопроекту о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Ранее ВР уже проголосовала за рассмотрение этого законопроекта по сокращенной процедуре.

Решения, принятые ВР, означают, что нардепы не смогут произнести в зале отклонены комитетом поправки и эти правки будут считаться рассматриваемыми и отклоненными во время пленарного заседания ВР (без заслушивания).

Голосование за отклонение поправок сопровождалось криками “Долой диктатуру!” со стороны представителей фракций ЕС и “Батькивщина”.

Что произошло раньше

Народные депутаты одобрили рассмотрение законопроекта об олигархах по специальной процедуре (по сокращенной процедуре).

217 народных депутатов поддержали сокращенную процедуру рассмотрения в сессионном зале законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Такого количества голосов достаточно для принятия процедурного решения.

Сокращенная процедура предполагает, что в сессионном зале не будут заслушивать отклонены главным комитетом предложения народных депутатов. В дальнейшем законопроект будет рассматриваться по статьям. На такой процедуре настаивала фракция “Слуги народа”, мотивируя решение нежеланием несколько часов заслушивать “поправочный спам”, что парализует работу парламента.

Представители фракций настаивали на рассмотрении законопроекта по процедуре, согласно которой народные депутаты имеют право настаивать на рассмотрении их поправок. Они также настаивали на выполнении договоренностей, достигнутых во время совещания.

Представитель фракции “Батькищины” Сергей Соболев заявил, что полуторачасовые переговоры привели к тому, что количество поправок сократилось втрое. И нардепы настаивают лишь на принципиальных поправках. Однако, фракция “Слуга народа” решила внести на рассмотрение вопрос сокращения рассмотрения.

Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.

Кроме того, перед сокращением процедуры было проголосовано о применении процедуры ad hoc при рассмотрении законопроекта № 5599 и сокращение срока предоставления народным депутатам законопроекта ко второму чтению наполовину. 253 голосами это предложение было поддержано.