Під ознаки олігарха підпадають орієнтовно 86 осіб – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Під ознаки олігарха, які визначені законом України, підпадають орієнтовно 86 осіб. Про це повідомив Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише УНН.
Цитата
“Важлива нарада. Обговорили питання щодо основних етапів формування та ведення Реєстру олігархів. Нині під ознаки, визначені Законом, підпадають орієнтовно 86 осіб. Крок за кроком, послідовно очистимо країну від олігархічного впливу”, – написав він у своєму Twitter.
Деталі
Зокрема, сьогодні Секретар РНБО України провів нараду щодо стану виконання закону про олігархів.
У нараді взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, т.в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.
На нараді обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації Закону щодо олігархів.
За результатами наради дано ряд протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.
Доповнення
Данілов заявив, що технічний реєстр олігархів готовий до роботи. Зараз відбувається технічна робота в тих інституціях, які мають право, згідно із законом, робити подання на перевірку тих чи інших осіб, які мають ознаки "олігархів".