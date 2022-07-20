Технічний реєстр олігархів готовий до роботи: збирається інформація про громадян, які увійдуть в списки

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"Ми не зупиняємося по цьому закону жодного дня, тому що законодавець не дає нам таке право в військовий час зупинити дію того чи іншого закону. Якщо законодавець ухвалить таке рішення, яке має вступити в законну силу відповідно через підпис президента, тоді ми можемо з вами говорити про зупинення тих чи інших процесів чи то назавжди, чи то на певний час. Робота триває постійно. Збирається інформація про громадян нашої країни, які мають на сьогоднішній день ці чотири критерії, які визначені в законодавстві", - розповів Данілов.

Деталі

За його словами, сам технічний реєстр готовий до роботи, тому що це була відповідальність апарату Ради нацбезпеки і оборони.

"Він був готовий на травень, як це вимагає законодавець. Відповідне положення було проголосовано на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Відповідний Указ Президента також вже оприлюднений. Зараз відбувається технічна робота в тих інституціях, які мають право згідно з законом робити подання на перевірку тих чи інших осіб до причетності до того явища, яке в народі називається "олігархи", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував те, як антиолігархічна діяльність впливатиме на медіа.

"Коли говорили, що в нашій країні припиниться існування засобів масової інформації і що буде їх монополізація, я можу сказати, що в нашій Україні це неможливо. Наші журналісти заплатили дуже високу ціну за свою свободу, за те, що вони можуть працювати, за те, що вони висловлюють в нашій демократичній країні ті чи інші думки, і щоб хтось монополізував це середовище — це неможливо", - розповів він.

За його словами, крім того, на сьогодні шаленими темпами відбувається розвиток комунікаційних систем, які не мають відношення вже до ліцензування. Для держави це у певних питаннях є проблемою, зокрема мова йде про соціальні мережі.

"І ми будемо з вами свідками за 10-15 років, що не будемо бачити класичне телебачення, воно все піде у вільний простір. І той, хто створюватиме цікавий продукт, той і матиме глядача", - додав Данілов.

Доповнення

29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).