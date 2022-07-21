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Нацрада планує анулювати ліцензії телеканалів Ахметова

Нацрада планує анулювати ліцензії телеканалів Ахметова

Київ • УНН

 • 109875 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сьогодні планує анулювати всі телевізійні ліценції "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний Нацради.

Деталі

Засідання Нацради розпочнеться об 11:00. На ньому планують розглянути питання щодо анулювання ліценцій національних телеканалів Україна, Україна24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Індиго tv, ДОНБАС.

Також планують анулювати ліцензії регіональних ТРК: ТВ-5 (Запоріжжя) та маріупольського телеканалу СИГМА, який нещодавно було перереєстровано у Кам'янець-Подільську.

Доповнення

Холдинг СКМ Ріната Ахметова здав у Нацраду з телебачення і радіомовлення свої ліцензії на мовлення.

Це рішення в компанії пояснили набуттям чинності антиолігархічного закону. Один з критеріїв, через який бізнесмени можуть увійти в реєстр олігархів, – це вплив на медіа.

Нагадаємо

29 червня президент України Володимир Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Секретар Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що технічний реєстр олігархів готовий до роботи. Зараз відбувається технічна робота в тих інституціях, які мають право, згідно із законом, робити подання на перевірку тих чи інших осіб, які мають ознаки "олігархів".

Данілов повідомив, що під ознаки олігарха, які визначені законом України, підпадають орієнтовно 86 осіб.

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