Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко
Киев • УНН
Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе
В Нацполиции готовят новые стандарты для проверки правоохранителей. В частности, будут проверять руководителей правоохранительных органов и на полиграфе. Об этом Игорь Клименко заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.
На сегодняшний день мы можем четко констатировать, что все руководители: от руководителя Нацполиции, руководителей нацполиции, заместители департаментов, руководителей региональных подразделений полиции они будут тщательно проверяться. И на полиграфе (в частности -ред.). Мы сейчас разрабатываем новую рамку этих проверок. С другой стороны мы просим, чтобы нам сообщали. Ведь очень легко ошибиться.
Детали
Министр отметил, что очень трудно проверить наличие российского паспорта, ведь официальная база сейчас закрыта. Клименко предостерегает, что к полиции могут быть вопросы. Ведь сейчас есть методы для проверки российского гражданства, но они скрытые и нелегальные, и это потенциально может дискредитировать полицейских.
Министр внутренних дел также отметил, что украинские правоохранители, которые остались на оккупированных Россией украинских территориях, и пошли на сотрудничество с врагом, будут нести ответственность. Клименко призвал и предателей-эксполицейских сделать соответствующие выводы.
И они (предатели) должны помнить и бояться все время. Когда мы вернем эти территории, мы дойдем до них. Они должны жить в страхе. Я хочу, чтобы они жили в страхе - те люди, которые изменили присяге и которые предали страну.
Игорь Климко поточил, что ответственность перед законом будут нести все, кто остался в 2014 году в Крыму, кто в том же году остался на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей и тех, кто остался после 24 февраля 2022 года на территориях, которые впоследствии были оккупированы российскими войсками.
Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко
Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе
Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.
Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни
Активисты подняли украинский флаг на вершину крымской горы Ангара-Буруни 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма.
В Киеве открылась выставка "33/10", рассказывающая о предпосылках и причинах войны в Украине
В Киеве открывается выставка "33/10", которая рассказывает о предпосылках и причинах войны в Украине, демонстрируя материалы, иллюстрирующие предпосылки и объясняющие причины военной агрессии России в контексте новейшей истории Украины.
Зеленский: Сотрудничество и решимость - это ответы, которые стоит всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира
Президент Зеленский заявил, что сотрудничество и решимость необходимы для прекращения войны и установления мира, участвуя в саммите в Париже, где обсуждалась европейская и украинская устойчивость к российской агрессии.
"Формируем экономическую устойчивость страны": Кипер рассказал детали форума с участием Президента
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбэка для отечественных товаров.
В Польше собрали большинство украинской кукурузы, которую высыпали на пути: часть придется утилизировать
Польская полиция подтвердила, что большая часть кукурузы, сброшенной на железнодорожные пути накануне в знак протеста против транзита украинского зерна через Польшу, была собрана, хотя около 30 тонн остались загрязненными и их нужно будет утилизировать или продать для производства биогаза.
Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб сообщил, что наиболее интенсивные бои шли на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, где украинские войска за минувшие сутки отбили многочисленные российские обстрелы по всей линии фронта.
армия рф обстреляла Сумскую область: погиб 68-летний мужчина
россияне из минометов обстреляли село Рыжевка, что на Сумщине. В результате российской атаки 68-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался по дороге в больницу.
Украинские спортсмены установили мировой рекорд на чемпионате по легкой атлетике
Украинские пара атлеты достигли выдающегося успеха на чемпионате мира в помещении по легкой атлетике, который проходил во Франции: 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Максим Коваль установил мировой рекорд в толкании ядра.