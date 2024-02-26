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Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Нацполиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов: Клименко

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 19:28  •  3591 просмотра

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Национальная полиция готовит новые стандарты проверки руководителей правоохранительных органов на полиграфе. По новым стандартам руководители украинских правоохранительных органов будут проходить проверку на полиграфе

В Нацполиции готовят новые стандарты для проверки правоохранителей. В частности, будут проверять руководителей правоохранительных органов и на полиграфе. Об этом Игорь Клименко заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.

На сегодняшний день мы можем четко констатировать, что все руководители:  от руководителя Нацполиции, руководителей нацполиции, заместители департаментов, руководителей региональных подразделений полиции они будут тщательно проверяться. И на полиграфе (в частности -ред.). Мы сейчас разрабатываем новую рамку этих проверок. С другой стороны мы просим, чтобы нам сообщали. Ведь очень легко ошибиться.

- заявил Клименко.

Детали

Министр отметил, что очень трудно проверить наличие российского паспорта, ведь официальная база сейчас закрыта. Клименко предостерегает, что к полиции могут быть вопросы. Ведь сейчас есть методы для проверки российского гражданства, но они скрытые и нелегальные, и это потенциально может дискредитировать полицейских.

Министр внутренних дел также отметил, что украинские правоохранители, которые остались на оккупированных Россией украинских территориях, и пошли на сотрудничество с врагом, будут нести ответственность. Клименко призвал и предателей-эксполицейских сделать соответствующие выводы.

И они (предатели) должны помнить и бояться все время. Когда мы вернем эти территории, мы дойдем до них. Они должны жить в страхе. Я хочу, чтобы они жили в страхе - те люди, которые изменили присяге и которые предали страну. 

-  подчеркнул глава МВД.

Игорь Климко поточил, что ответственность перед законом будут нести все, кто остался в 2014 году в Крыму, кто в том же году остался на территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей и тех, кто остался после 24 февраля 2022 года на территориях, которые впоследствии были оккупированы российскими войсками.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитикаКриминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
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