Нацполіція готує нові стандарти перевірки керівників правоохоронних органів: Клименко
Київ • УНН
Національна поліція готує нові стандарти перевірки керівників правоохоронних органів на поліграфі. За новими стандартами керівники українських правоохоронних органів будуть проходити перевірку на поліграфі
У Нацполіції готують нові стандарти для перевірки правоохоронців. Зокрема, перевірятимуть очільників правоохоронних органів й на поліграфі. Про це Ігор Клименко заявив в інтервʼю "Мосейчук+", передає УНН.
На сьогоднішній день ми можемо чітко констатувати, що всі керівники: від керівника Нацполіції, керівників нацполіції, заступники департаментів, керівників регіональних підрозділів поліції вони будуть ретельно перевірятись. І на поліграфі (зокрема -ред.). Ми зараз розробляємо нову рамку цих перевірок. З іншого боку ми просимо, щоб нам повідомляли. Адже дуже легко помилитись.
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Міністр зауважив, що дуже важко перевірити наявність російського паспорту, адже офіційна база нині закрита. Клименко застерігається, що до поліції можуть бути питання. Адже нині є методи для перевірки російського громадянства, але вони приховані й нелегальні, і це потенційно може дискредитувати поліцейських.
Міністр внутрішніх справ також зазначив, що українські правоохоронці, які залишились на окупованих росією українських територіях, й пішли на співпрацю з ворогом, нестимуть відповідальність. Клименко закликав ї зрадників-експоліцейських зробити відповідні висновки.
І вони (зрадники) мають пам’ятати і боятися весь час. Коли ми повернемо ці території, ми дійдемо до них. Вони мають жити в страху. Я хочу, щоб вони жили в страху — ті люди, які зрадили присязі і які зрадили країні.
Ігор Климко поточив, що відповідальність перед законом нестимуть всі, хто залишився 2014 року в Криму, хто того ж року залишився на територіях окупованих Донецької і Луганської областей і тих, хто залишився після 24 лютого 2022 року на територіях, що згодом були окуповані російськими військами.