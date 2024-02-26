Нацполіція готує нові стандарти перевірки керівників правоохоронних органів: Клименко

У Нацполіції готують нові стандарти для перевірки правоохоронців. Зокрема, перевірятимуть очільників правоохоронних органів й на поліграфі. Про це Ігор Клименко заявив в інтервʼю "Мосейчук+", передає УНН.

На сьогоднішній день ми можемо чітко констатувати, що всі керівники: від керівника Нацполіції, керівників нацполіції, заступники департаментів, керівників регіональних підрозділів поліції вони будуть ретельно перевірятись. І на поліграфі (зокрема -ред.). Ми зараз розробляємо нову рамку цих перевірок. З іншого боку ми просимо, щоб нам повідомляли. Адже дуже легко помилитись.