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НАТО усиливает сотрудничество с нейтральной Австрией

Киев • УНН

 • 11771 просмотра

Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.

НАТО усиливает сотрудничество с нейтральной Австрией

Австрия и НАТО подписали договоренности, которые предусматривают усиление сотрудничества, в частности обмен разведывательной информацией. Стоит напомнить, что эта страна имеет нейтральный статус и не является членом Альянса, пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз военно-политического альянса.

НАТО и правительство Австрии недавно подписали договоренности о содействии большему сотрудничеству и обмену секретной и конфиденциальной разведывательной информацией

- написала представительница НАТО Элисон Харт на своей странице в Х.

Она добавила, что ключевые партнерства с другими странами помогают усилить Альянс и укрепить евроатлантическую безопасность.

Нейтральный статус Австрии

Австрия неоднократно могла бы стать членом НАТО. От вступления в Альянс эту страну удерживает позиция ведущих политических партий страны, которые выступают против отказа от нейтрального статуса. Сотрудничество между НАТО и Австрией осуществляются в рамках программы "Партнерство ради мира", к которой Австрия присоединилась в 1995 году.

Североатлантический Альянс и Австрия сотрудничают в операциях по поддержанию мира и развивают практическое сотрудничество в ряде областей.

В частности, в 1996 году австрийские войска присоединились к странам НАТО в обеспечении мира, достигнутого в результате Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Был выделен батальон для миротворческих сил под руководством НАТО до 2001 года. Тогда в общей сложности было задействовано 600 австрийских военнослужащих.

Также австрийские войска присоединились к Международным силам содействия безопасности в Афганистане в 2002 году, предоставляя свой опыт и материально-техническую поддержку войскам союзников.

В течение 2005 года Австрия ввела войска, чтобы действовать в составе возглавляемой Германией Провинциальной Команды по Восстановлению в провинции Кундуз, для обеспечения безопасности парламентских выборов в Афганистане.

Сотрудничество также имеет место и в других сферах, кроме военной и безопасности, в частности помощь гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях, научное сотрудничество и защита окружающей среды.

Дополнение

Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что двусторонняя дипломатия между Соединенными Штатами и Украиной продолжается, хотя постоянное членство Украины в НАТО является "невероятно маловероятным". 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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