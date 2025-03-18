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НАТО посилює співпрацю з нейтральною Австрією

Київ • УНН

 • 11793 перегляди

Альянс та Австрія підписали угоди про поглиблення співпраці, включаючи обмін розвідувальною інформацією. Австрія, зберігаючи нейтральний статус, не є членом НАТО.

НАТО посилює співпрацю з нейтральною Австрією

Австрія і НАТО підписали домовленості, які передбачаються посилення співпраці, зокрема обмін розвідувальною інформацією. Варто нагадати, що ця країна має нейтральний статус і не є членом Альянсу, пише УНН із посиланням на прес-реліз військово-політичного альянсу.

НАТО та уряд Австрії нещодавно підписали домовленості про сприяння більшій співпраці та обміну секретною та конфіденційною розвідувальною інформацією

- написала представниця НАТО Елісон Харт на своїй сторінці в Х.

Вона додала, що ключові партнерства з іншими країнами допомагають посилити Альянс і зміцнити євроатлантичну безпеку.

Нейтральний статус Австрії

Австрія неодноразово могла б стати членом НАТО. Від вступу до Альянсу цю країну утримує позиція провідних політичних партій країни, які виступають проти відмови від нейтрального статусу. Співпраця між НАТО і Австрією здійснюються в рамках програми "Партнерство заради миру", до якої Австрія приєдналася в 1995 році.

Північноатлантичний Альянс і Австрія співпрацюють в операціях з підтримання миру та розвивають практичну співпрацю в низці областей.

Зокрема, у 1996 році австрійські війська приєдналися до країн НАТО в забезпеченні миру, досягнутого в результаті Дейтонської угоди по Боснії та Герцеговині. Було виділено батальйон для миротворчих сил під керівництвом НАТО до 2001 року. Тоді загалом було задіяно 600 австрійських військовослужбовців.

Також австрійські війська приєдналися до Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані в 2002 році, надаючи свій досвід і матеріально-технічну підтримку війська союзників.

Протягом 2005 року Австрія ввела війська, щоб діяти в складі очолюваної Німеччиною Провінційної Команди по Відновленню в провінції Кундуз, для забезпечення безпеки парламентських виборів в Афганістані.

Співпраця також має місце і в інших сферах, окрім військової і безпекової, зокрема допомога цивільному населенню у надзвичайних ситуаціях, наукова співпраця та захист довкілля.

Доповнення

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між Сполученими Штатами та Україною продовжується, хоча постійне членство України в НАТО є "неймовірно малоймовірним". 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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