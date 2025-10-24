Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"

Потомки автора "Пеппи Длинныйчулок" считают, что фирма из Хорватии использует имя Пеппи в коммерческом контексте. Представитель Pipi прокомментировал агентству dpi, отметив свой "шок" и "удивление", передает УНН.

Шведская компания Astrid Lindgren AB, принадлежащая детям и внукам известной писательницы, подала иск против хорватского производителя безалкогольных напитков, выпускающего продукт под названием "Pipi". Якобы производитель напитков из Сплита использует имя известного персонажа детских романов "Пеппи Длинныйчулок" без разрешения. Официально информации по этому вопросу немного, однако есть выводы на основе сообщений СМИ.

Поданный иск в Хорватии якобы не ожидали. Представитель компании в ответ на запрос dpa, отметил:

Мы в Pipi были очень удивлены недавними сообщениями в шведских СМИ, поскольку наша компания и Astrid Lindgren AB не являются конкурентами ни в одной сфере бизнеса - сказал он.

Трудно сказать, о чем думали руководители Dalmacijavin в Сплите, когда придумывали название для нового безалкогольного напитка со вкусом апельсина в начале 1970-х годов, - пишет Deutsche Welle.

Напиток назывался Pipi, и вряд ли кто-то во всей социалистической Югославии связывал это название с Пеппи Длинныйчулок, известным персонажем шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Олле Нюман, внук известной шведской писательницы, умершей в 2002 году, подтвердил агентству dpa об иске в отношении напитка "Pipi".

Если кто-то использует имя Пеппи в коммерческом контексте без нашего разрешения, а также ассоциирует его с "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, мы обязаны принять меры - сообщил внук Линдгрен.

Как сообщали шведские СМИ, хорватский производитель Pipi несколько лет назад подал заявку на регистрацию названия в Швеции, и только сейчас законные наследники Астрид Линдгрен узнали, что напиток под названием Pipi продается в Хорватии уже более полувека – хотя теперь без Dalmacijavin, который давно обанкротился

