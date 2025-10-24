$41.900.14
15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"

Киев • УНН

 • 3426 просмотра

Компания Astrid Lindgren AB, принадлежащая детям и внукам писательницы, подала иск против хорватского производителя безалкогольных напитков. Они считают, что бренд "Pipi" имеет отношение к "Пеппи Длинныйчулок" и используется без разрешения в коммерческом контексте.

Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"

Потомки автора "Пеппи Длинныйчулок" считают, что фирма из Хорватии использует имя Пеппи в коммерческом контексте. Представитель Pipi прокомментировал агентству dpi, отметив свой "шок" и "удивление", передает УНН.

Детали

Шведская компания Astrid Lindgren AB, принадлежащая детям и внукам известной писательницы, подала иск против хорватского производителя безалкогольных напитков, выпускающего продукт под названием "Pipi". Якобы производитель напитков из Сплита использует имя известного персонажа детских романов "Пеппи Длинныйчулок" без разрешения. Официально информации по этому вопросу немного, однако есть выводы на основе сообщений СМИ.

Поданный иск в Хорватии якобы не ожидали. Представитель компании в ответ на запрос dpa, отметил:

Мы в Pipi были очень удивлены недавними сообщениями в шведских СМИ, поскольку наша компания и Astrid Lindgren AB не являются конкурентами ни в одной сфере бизнеса

- сказал он.

Трудно сказать, о чем думали руководители Dalmacijavin в Сплите, когда придумывали название для нового безалкогольного напитка со вкусом апельсина в начале 1970-х годов, - пишет Deutsche Welle.

Напиток назывался Pipi, и вряд ли кто-то во всей социалистической Югославии связывал это название с Пеппи Длинныйчулок, известным персонажем шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Олле Нюман, внук известной шведской писательницы, умершей в 2002 году, подтвердил агентству dpa об иске в отношении напитка "Pipi".

Если кто-то использует имя Пеппи в коммерческом контексте без нашего разрешения, а также ассоциирует его с "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдгрен, мы обязаны принять меры

- сообщил внук Линдгрен.

Как сообщали шведские СМИ, хорватский производитель Pipi несколько лет назад подал заявку на регистрацию названия в Швеции, и только сейчас законные наследники Астрид Линдгрен узнали, что напиток под названием Pipi продается в Хорватии уже более полувека – хотя теперь без Dalmacijavin, который давно обанкротился

Напомним

Джорджио Армани, легендарный итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров оставил после себя состояние, оцениваемое в более чем 12 миллиардов долларов. Он также не пожелал раскрывать детали относительно наследника состояния.

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики10.11.24, 14:49 • 100531 просмотр

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Швеция
Хорватия