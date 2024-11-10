Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Звездный шеф-повар изымает детскую книгу с полок после критики за «стереотипизацию» коренных австралийцев.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Джейми Оливер изъял свою детскую книгу из продажи после критики со стороны представителей коренного населения Австралии. Сообщества первых наций осудили, что фэнтезийный роман является оскорбительным и вредным, пишет Guardian.

Penguin Random House UK в воскресенье сообщила изданию, что Billy and Epic Escape будет изъят из продажи во всех странах, где она владеет правами, включая Великобританию и Австралию.

Оливер, который сейчас находится в Австралии, продвигая свою новую кулинарную книгу, извинился перед коренными народами.

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Я шокирован тем, что нанес оскорбление, и приношу извинения от всего сердца. У меня никогда не было намерений неверно интерпретировать эту глубоко болезненную тему. Вместе с моими издателями мы приняли решение снять книгу с продажи