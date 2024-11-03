Быстрый сэндвич-круассан без готовки: советует Евгений Клопотенко
Киев • УНН
Евгений Клопотенко поделился рецептом простого сэндвича из круассана и овощей, который не требует готовки. Для приготовления понадобятся круассаны, свежие овощи, йогурт и горчица.
Для приготовления питательного перекуса не всегда нужны электричество или газ. Сэндвич-круассан с овощной начинкой - это отличный вариант для быстрого завтрака, перекуса на работе или обеда в дороге. Об этом пишет УНН, ссылаясь на рекомендации в приготовлении от Евгения Клопотенко.
Ингредиенты и пошаговый рецепт:
Ингредиенты
Вам понадобятся 2 круассана, 1 огурец, 1 помидор, 1 синяя луковица, 2 веточки петрушки, 2 ст. л. густого белого йогурта, 4 листочка салата, 4 ч. л. горчицы в зернах.
Приготовление
- Разрежьте круассаны посередине, не доходя до края. Овощи вымойте и высушите.
- В миске смешайте йогурт с мелко нарезанной петрушкой и смажьте круассаны внутри.
- Нарежьте огурец тонкими кружочками, помидор - ломтиками, а лук - полукольцами.
- Выложите листья салата внутрь круассанов, сверху - огурец, помидор и лук. Добавьте по 2 ч. л. горчицы, посолите по вкусу.
Дополнительные советы от повара
Для приготовления овощного круассана: выбирайте свежие круассаны или выпекайте их самостоятельно, если есть возможность. Используйте маринованный лук для более насыщенного вкуса. Овощи можно менять по желанию - добавляйте сладкий перец, авокадо или замените петрушку на укроп или кинзу для разнообразия.
Вкусного и легкого приготовления!
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