Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"

Нащадки авторки "Пеппі Довгапанчоха" вважають, що фірма з Хорватії використовує ім'я Пеппі в комерційному контексті. Представник Pipi прокоментував агентству dpi, зазначивши про свій "шок" і "здивування", передає УНН.

Шведська компанія Astrid Lindgren AB, яка належить дітям та онукам відомої письменниці, подала позов проти хорватського виробника безалкогольних напоїв, який випускає продукт під назовю "Pipi". Начебто виробник напоїв зі Спліта вкиростива ім'я відомого персонажа дитячих романів "Пеппі Довгапанчоха" без дозволу. Офіційно інформації з цього питання не багато, втім є висновки на основі повідомлень ЗМІ.

Поданий позов у Хорватії нібито не очікували. Представник компанії у відповідь на запит dpa, зазначив:

Ми в Pipi були дуже здивовані нещодавніми повідомленнями у шведських ЗМІ, оскільки наша компанія та Astrid Lindgren AB не є конкурентами в жодній сфері бізнесу - сказав він.

Важко сказати, про що думали керівники Dalmacijavin у Спліті, коли придумували назву для нового безалкогольного напою зі смаком апельсина на початку 1970-х років, - пише Deutsche Welle.

Напій називався Pipi, і навряд чи хтось у всій соціалістичній Югославії пов'язував цю назву з Пеппі Довгапанчоха, відомим персонажем шведської письменниці Астрід Ліндгрен.

Олле Нюман, онук відомої шведської письменниці, яка померла у 2002 році, підтвердив агентству dpa про позов щодо напою "Pipi".

Якщо хтось використовує ім'я Пеппі в комерційному контексті без нашого дозволу, а також асоціює його з "Пеппі Довгапанчоха" Астрід Ліндгрен, ми зобов'язані вжити заходів - повідомив онук Ліндгрен.

Як повідомляли шведські ЗМІ, хорватський виробник Pipi кілька років тому подав заявку на реєстрацію назви у Швеції, і лише зараз законні спадкоємці Астрід Ліндгрен дізналися, що напій під назвою Pipi продається в Хорватії вже понад півстоліття – хоча тепер без Dalmacijavin, який давно збанкрутував

