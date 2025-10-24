Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"

$41.900.14
15:19 • 5152 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 12043 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12917 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 27008 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21698 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18623 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26916 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67690 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27149 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20453 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 39337 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46752 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 43523 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 46542 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 33794 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 27008 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 23143 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 23410 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 67690 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 63993 перегляди
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 3596 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 9594 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 22708 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 46839 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32060 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"

Київ • УНН

 • 3598 перегляди

Компанія Astrid Lindgren AB, яка належить дітям та онукам письменниці, подала позов проти хорватського виробника безалкогольних напоїв. Вони вважають, що бренд "Pipi" має відношення до "Пеппі Довгапанчоха" та використовується без дозволу в комерційному контексті.

Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"

Нащадки авторки "Пеппі Довгапанчоха" вважають, що фірма з Хорватії використовує ім'я Пеппі в комерційному контексті. Представник Pipi прокоментував агентству dpi, зазначивши про свій "шок" і "здивування", передає УНН.

Деталі

Шведська компанія Astrid Lindgren AB, яка належить дітям та онукам відомої письменниці, подала позов проти хорватського виробника безалкогольних напоїв, який випускає продукт під назовю "Pipi". Начебто виробник напоїв зі Спліта вкиростива ім'я відомого персонажа дитячих романів "Пеппі Довгапанчоха" без дозволу. Офіційно інформації з цього питання не багато, втім є висновки на основі повідомлень ЗМІ. 

Поданий позов у Хорватії нібито не очікували. Представник компанії у відповідь на запит dpa, зазначив:

Ми в Pipi були дуже здивовані нещодавніми повідомленнями у шведських ЗМІ, оскільки наша компанія та Astrid Lindgren AB не є конкурентами в жодній сфері бізнесу

- сказав він. 

Важко сказати, про що думали керівники Dalmacijavin у Спліті, коли придумували назву для нового безалкогольного напою зі смаком апельсина на початку 1970-х років, - пише Deutsche Welle.

Напій називався Pipi, і навряд чи хтось у всій соціалістичній Югославії пов'язував цю назву з Пеппі Довгапанчоха, відомим персонажем шведської письменниці Астрід Ліндгрен.

Олле Нюман, онук відомої шведської письменниці, яка померла у 2002 році, підтвердив агентству dpa про позов щодо напою "Pipi".

Якщо хтось використовує ім'я Пеппі в комерційному контексті без нашого дозволу, а також асоціює його з "Пеппі Довгапанчоха" Астрід Ліндгрен, ми зобов'язані вжити заходів

- повідомив онук Ліндгрен.

Як повідомляли шведські ЗМІ, хорватський виробник Pipi кілька років тому подав заявку на реєстрацію назви у Швеції, і лише зараз законні спадкоємці Астрід Ліндгрен дізналися, що напій під назвою Pipi продається в Хорватії вже понад півстоліття – хоча тепер без Dalmacijavin, який давно збанкрутував

Нагадаємо

Джорджіо Армані, легендарний італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів залишив після себе статки, оцінювані у понад 12 мільярдів доларів. Він також не побажав розкривати деталі відносно спадкоємця статків.

Джеймі Олівер відкликає свою дитячу книгу після критики10.11.24, 14:49 • 100531 перегляд

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
Швеція
Хорватія