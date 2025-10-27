Наше правительство пророссийское, у нас каждый день протесты: фанат на концерте Кэти Перри рассказал о ситуации в Грузии
Киев • УНН
На концерте Кэти Перри грузинский фанат рассказал об оккупации 20% его страны россией и ежедневных протестах против власти. Певица поддержала Грузию, заявив о вере в демократию.
Грузинский фанат на концерте Кэти Перри рассказал о протестах в стране. Певица поддержала его и добавила, что верит в демократию, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.
Детали
Поклонник американской поп-звезды из Грузии заявил, что 20% его страны оккупировано россией, а в столице ежедневно проходят акции против власти.
Я приехал из Республики Грузия, она находится в Евразии, рядом с Турцией. Мы считаем себя частью Европы. Сейчас наше правительство пророссийское, и у нас каждый день протесты. Я тоже был в тюрьме, потому что мирно протестовал
В ответ на рассказ фаната Кэти Перри заявила: "Мы поддерживаем Грузию и верим в демократию".
В Тбилиси за три дня задержали 60 участников протестов за перекрытие дорог и ношение масок26.10.25, 10:25 • 3760 просмотров