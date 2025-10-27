Наш уряд проросійський, у нас щодня протести: фанат на концерті Кеті Перрі розповів про ситуацію в Грузії
Київ • УНН
На концерті Кеті Перрі грузинський фанат розповів про окупацію 20% його країни росією та щоденні протести проти влади. Співачка підтримала Грузію, заявивши про віру в демократію.
Грузинський фанат на концерті Кеті Перрі розповів про протести у країні. Співачка підтримала його та додала, що вірить у демократію, передає УНН із посиланням на Paper Kartuli.
Деталі
Шанувальник американської поп-зірки з Грузії заявив, що 20% його країни окуповано Росією, а у столиці щодня відбуваються акції проти влади.
Я приїхав із Республіки Грузія, вона знаходиться в Євразії, поряд із Туреччиною. Ми вважаємо себе частиною Європи. Зараз наш уряд проросійський, і у нас щодня протести. Я теж був у в'язниці, бо мирно протестував
У відповідь на розповідь фаната Кеті Перрі заявила: "Ми підтримуємо Грузію та віримо у демократію".
У Тбілісі за три дні затримали 60 учасників протестів за перекриття доріг та носіння масок26.10.25, 10:25 • 3768 переглядiв