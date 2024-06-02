NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами

Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами на борту остановили менее чем за четыре минуты до старта. Об этом пишут Wall Street Journal и Washington Post, передает УНН.

детали

Космическую капсулу с астронавтами NASA Бари "Бутчем" Уилмором и Сунитой Уильямс планировали запустить в 12:25 по североамериканскому восточному времени, когда в Киеве должно было быть 19:25.

Этот полет предназначен для проверки способности кораблей Starliner безопасно доставлять экипаж на Международную космическую станцию и обратно.

Однако система, называемая секвенсором наземного запуска, не загрузилась в правильной рабочей конфигурации после перехода к подсчету терминалов, поэтому pf четыре минуты до взлета старт отложили, рассказали в NASA.

Запуск Starliner уже несколько раз переносили. В преддверии запланированного старта 1 июня Boeing и NASA выразили уверенность, что на этот раз сделали все возможное, чтобы миссия стала успешной.

Дополнение

Учитывая тот факт, что Starliner еще никогда не летал с людьми на борту, команды из НАСА и Boeing неоднократно заявляли, что будут действовать осторожно и откладывать старт, пока не почувствуют, что могут сделать это безопасно.

Официальные источники, наблюдающие за запуском, заявили журналистам, о теперь рассматривается несколько дней для попытки нового запуска: 1, 5 и 6 июня.

NASA утверждает, что Starliner от Boeing безопасен для полетов "как есть" с небольшой утечкой гелия