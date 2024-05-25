NASA утверждает, что Starliner от Boeing безопасен для полетов "как есть" с небольшой утечкой гелия

После почти трех недель исчерпывающих испытаний и анализа данных менеджеры NASA заявили в пятницу, что они уверены, что капсула экипажа Starliner компании Boeing, пуск которой несколько раз откладывали, сможет безопасно запуститься "как есть" 1 июня, заявив, что небольшая утечка гелия в двигательной системе корабля не представляет обеспокоенности относительно безопасности полетов, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA, сказал, что даже если подозрительное резиновое уплотнение размером с пуговицу рубашки в трубе, ведущей к одному конкретному двигателю, полностью выйдет из строя в полете, что приведет к утечке в 100 раз хуже, чем наблюдалось до сих пор - Starliner все еще мог бы безопасно летать.

"Если мы в чем-то ошибемся, мы сможем устранить еще четыре утечки, - сказал он. - И мы могли бы справиться с этой конкретной утечкой, если бы скорость утечки возросла, даже в 100 раз в этом (двигательном модуле)".

Задержка запуска теперь составит почти один месяц, сказал Стич.

Два члена экипажа Starliner от NASA, командир Барри "Бутч" Уилмор и второй пилот Сунита Уильямс, планируют вылететь в Космический центр Кеннеди во Флориде в следующий вторник, чтобы подготовиться к запуску со станции космических сил на мысе Канаверал на ракете Atlas 5 в 12:25 EDT (19:25 по Киеву) 1 июня.

Если все пойдет хорошо, на следующий день они состыкуются с Международной космической станцией и вернутся на Землю 10 июня.

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