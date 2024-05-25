NASA стверджує, що Starliner від Boeing безпечний для польотів "як є" з невеликим витоком гелію
Київ • УНН
Керівництво NASA впевнене, що капсула з екіпажем Starliner компанії Boeing зможе безпечно стартувати 1 червня, незважаючи на невеликий витік гелію в силовій установці, оскільки витік не становить загрози для безпеки, а капсула може витримати навіть у 100 разів більший витік.
Після майже трьох тижнів вичерпних випробувань і аналізу даних менеджери NASA заявили в п'ятницю, що вони впевнені, що капсула екіпажу Starliner компанії Boeing, пуск якої кілька разів відкладали, зможе безпечно запуститися "як є" 1 червня, заявивши, що невеликий витік гелію в руховій системі корабля не становить занепокоєння щодо безпеки польотів, пише УНН з посиланням на CBS News.
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Стів Стіч, менеджер програми комерційних екіпажів NASA, сказав, що навіть якщо підозріле гумове ущільнення розміром з гудзик сорочки в трубі, що веде до одного конкретного двигуна, повністю вийде з ладу в польоті, що призведе до витоку в 100 разів гірше, ніж спостерігалося досі - Starliner все ще міг би безпечно літати.
"Якщо ми в чомусь помилимося, ми зможемо усунути ще чотири витоки, - сказав він. - І ми могли б впоратися з цим конкретним витоком, якби швидкість витоку зросла, навіть у 100 разів у цьому (руховому модулі)".
Затримка запуску тепер становитиме майже один місяць, сказав Стіч.
Два члени екіпажу Starliner від NASA, командир Баррі "Бутч" Вілмор і другий пілот Суніта Вільямс, планують вилетіти до Космічного центру Кеннеді у Флориді наступного вівторка, щоб підготуватися до запуску зі станції космічних сил на мисі Канаверал на ракеті Atlas 5 12:25 EDT (19:25 за Києвом) 1 червня.
Якщо все піде добре, наступного дня вони зістикуються з Міжнародною космічною станцією та повернуться на Землю 10 червня.
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