NASA відклала запуск Boeing Starliner з астронавтами
Київ • УНН
Запуск космічного корабля Boeing Starliner з двома астронавтами НАСА на борту був зупинений менш ніж за чотири хвилини до старту через системну неполадки.
Запуск космічного корабля Boeing Starliner з двома астронавтами на борту зупинили менш ніж за чотири хвилини до старту. Про це пишуть Wall Street Journal та Washington Post, передає УНН.
Деталі
Космічну капсулу з астронавтами NASA Баррі "Бутчем" Вілмором та Сунітою Вільямс планували запустити о 12:25 за північноамериканським східним часом, коли в Києві повинно було бути 19:25.
Цей політ призначений для перевірки здатності кораблів Starliner безпечно транспортувати екіпаж до Міжнародної космічної станції та назад.
Проте система, яка називається секвенсор наземного запуску, не завантажилася в правильній робочій конфігурації після переходу до підрахунку терміналів, тож за чотири хвилини до зльоту старт відклали, розповіли в NASA.
Запуск Starliner уже кілька разів переносили. Напередодні запланованого старту 1 червня Boeing і NASA висловили впевненість, що цього разу зробили все можливе, щоб місія стала успішною.
Доповнення
З огляду на той факт, що Starliner ще ніколи не літав з людьми на борту, команди з NASA та Boeing неодноразово заявляли, що будуть діяти обережно та відкладатимуть старт, доки не відчують, що можуть зробити це безпечно.
Офіційні джерела, які спостерігають за запуском, заявили журналістам, що тепер розглядається кілька днів для спроби нового запуску: 1, 5 та 6 червня.
NASA стверджує, що Starliner від Boeing безпечний для польотів "як є" з невеликим витоком гелію25.05.24, 20:30 • 36966 переглядiв