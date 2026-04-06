Наркобизнес с миллионными оборотами и масштабной сетью разоблачили в Украине - 12 подозреваемых
Правоохранители ликвидировали масштабную нарколабораторию и задержали 10 человек. Изъято более 300 кг наркотиков, оружие и наличные в разных валютах.
Правоохранители разоблачили масштабный наркобизнес в Тернопольской области. К делу причастны по меньшей мере 12 человек, наладивших полный цикл изготовления и сбыта наркотиков по всей территории Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
В Кременецком районе Тернопольской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию. По данным следствия, по меньшей мере 12 человек обеспечили полный цикл производства и сбыта наркотиков через разветвленную сеть по всей Украине.
"В ходе 54 обысков в семи регионах изъято: около 200 кг метадона, 127 кг экстракта опия (более 2 млн доз), почти 20 тонн прекурсоров, около 20 кг каннабиса и 25 кг маковой соломки. Ориентировочная стоимость изъятого на "черном рынке" - около 700 млн грн", – говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители, как указано, изъяли более 60 тыс. долларов США, 10 тыс. евро и 260 тыс. грн наличных, 32 золотые и 17 серебряных монет, пять автомобилей, огнестрельное оружие, боеприпасы (в том числе магазины к АК-74), а также технику и черновые записи.
"При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры сообщено о подозрении 12 лицам в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Еще одному лицу инкриминируют организацию и содержание мест для незаконного употребления и изготовления наркотиков. Десять подозреваемых задержаны", – сказано в сообщении.
В Украине после пикового роста в 2023 году количество подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками, постепенно снижается, однако масштабы остаются значительными. Только за первые два месяца 2026 года о подозрении сообщили более 2,5 тыс. человек за незаконный оборот наркотиков.