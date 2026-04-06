Наркобізнес з мільйонними обігами і масштабною мережею викрили в Україні - 12 підозрюваних

Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Популярнi новини
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 11778 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto6 квітня, 01:20 • 18102 перегляди
В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВАVideo6 квітня, 01:35 • 8052 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 15852 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto04:51 • 9574 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 106240 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 108673 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 114291 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 93789 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 92443 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 26199 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 41199 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 42496 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 53931 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 67904 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Наркобізнес з мільйонними обігами і масштабною мережею викрили в Україні - 12 підозрюваних

Правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію та затримали 10 осіб. Вилучено понад 300 кг наркотиків, зброю та готівку в різних валютах.

Правоохоронці викрили масштабний наркобізнес у Тернопільській області. До справи причетні щонайменше 12 осіб, які налагодили повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій території України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

У Кременецькому районі Тернопільської області правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію. За даними слідства, щонайменше 12 осіб забезпечили повний цикл виробництва та збут наркотиків через розгалужену мережу по всій Україні.

"Під час 54 обшуків у семи регіонах вилучено: близько 200 кг метадону, 127 кг екстракту опію (понад 2 млн доз), майже 20 тонн прекурсорів, близько 20 кг канабісу та 25 кг макової соломки. Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку" - близько 700 млн грн", – ідеться у дописі.

Окрім того, правоохоронці, як вказано, вилучили понад 60 тис. доларів США, 10 тис. євро та 260 тис. грн готівки, 32 золоті й 17 срібних монет, п’ять автомобілів, вогнепальну зброю, боєприпаси (зокрема магазини до АК-74), а також техніку і чорнові записи.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Ще одній особі інкримінують організацію та утримання місць для незаконного вживання і виготовлення наркотиків. Десять підозрюваних затримано", – сказано у дописі.

В Україні після пікового зростання у 2023 році кількість підозрюваних у злочинах, пов’язаних із наркотиками, поступово знижується, однак масштаби залишаються значними. Лише за перші два місяці 2026 року про підозру повідомили понад 2,5 тис. осіб за незаконний обіг наркотиків.

