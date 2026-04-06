Наркобізнес з мільйонними обігами і масштабною мережею викрили в Україні - 12 підозрюваних

Правоохоронці викрили масштабний наркобізнес у Тернопільській області. До справи причетні щонайменше 12 осіб, які налагодили повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій території України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

У Кременецькому районі Тернопільської області правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію. За даними слідства, щонайменше 12 осіб забезпечили повний цикл виробництва та збут наркотиків через розгалужену мережу по всій Україні.

"Під час 54 обшуків у семи регіонах вилучено: близько 200 кг метадону, 127 кг екстракту опію (понад 2 млн доз), майже 20 тонн прекурсорів, близько 20 кг канабісу та 25 кг макової соломки. Орієнтовна вартість вилученого на "чорному ринку" - близько 700 млн грн", – ідеться у дописі.

Окрім того, правоохоронці, як вказано, вилучили понад 60 тис. доларів США, 10 тис. євро та 260 тис. грн готівки, 32 золоті й 17 срібних монет, п’ять автомобілів, вогнепальну зброю, боєприпаси (зокрема магазини до АК-74), а також техніку і чорнові записи.

"За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Ще одній особі інкримінують організацію та утримання місць для незаконного вживання і виготовлення наркотиків. Десять підозрюваних затримано", – сказано у дописі.

Нагадаємо

В Україні після пікового зростання у 2023 році кількість підозрюваних у злочинах, пов’язаних із наркотиками, поступово знижується, однак масштаби залишаються значними. Лише за перші два місяці 2026 року про підозру повідомили понад 2,5 тис. осіб за незаконний обіг наркотиків.