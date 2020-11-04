Нардепы передали КСУ заявление об отставке судей

"Позиция: призываем судей Конституционного суда, которые поддержали решение от 27 октября, 11, четыре не поддержали, о них здесь нет речи, а эти 11 - призываем их добровольно уйти в отставку", - сказал Арахамия.

По его словам, обращение подписали 226 депутатов.

"Мы могли бы, если надо, собрать больше подписей, чтобы продемонстрировать, что у нас есть достаточное количество голосов, фактически это такая символическая цифра, чтобы они понимали, что у нас есть политическая воля это сделать", - отметил он.

По словам народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, который также пришел в КСУ, судьи "точно получили обращение народных депутатов".

"Надеюсь, оно будет иметь определенный эффект. Но пока нет новостей насколько они будут прислушиваться к этому обращению. Мы будем регистрировать сегодня законопроекты, будем их проводить в том числе в повестку дня. В том числе для того, чтобы, скажем, народ Украина точно не оказался с тем непредсказуемым и не очень патриотическим судом, который мы сейчас видим", - сказал он.

Напомним, накануне народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.

Как сообщал УНН ранее, Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Напомним, Конституционный суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.