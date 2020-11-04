Нардепи передали КСУ заяву щодо відставки суддів

"Позиція: закликаємо суддів Конституційного суду, які підтримали рішення від 27 жовтня, 11, чотири не підтримали, про них тут немає мови, а ці 11 – закликаємо їх добровільно піти у відставку", - сказав Арахамія.

З його слів, звернення підписали 226 депутатів.

"Ми могли б, якщо треба, зібрати більше підписів, щоб продемонструвати, що у нас є достатня кількість голосів, фактично це така символічна цифра, щоб вони розуміли, що у нас є політична воля це зробити", - зазначив він.

Зі слів народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, який також прийшов під КСУ, судді "точно отримали звернення народних депутатів".

"Сподіваюсь, воно буде мати певний ефект. Але поки що немає новин, наскільки вони будуть дослухатись до цього звернення. Ми будемо реєструвати сьогодні законопроекти, будемо їх проводити у тому числі у порядок денний. У тому числі для того, щоб, скажімо, народ України точно не опинився з тим непередбачуваним і не дуже патріотичним судом, який ми зараз бачимо", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНН раніше, Данілов закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.