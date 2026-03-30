Нападение с ножом и стрельба во время мобилизации в Одессе - в полиции сообщают о двух раненых, детали выясняются

ukenru
Эксклюзив
17:17 • 9524 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 27363 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 21391 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 23767 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 27744 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 30826 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 24667 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11815 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 26330 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39873 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.2м/с
77%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 45636 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 37715 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 28260 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 12555 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 23209 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 27357 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 23207 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 37714 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 45635 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 57517 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Иран
Сумская область
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 8684 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 10559 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело30 марта, 13:44 • 12554 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo30 марта, 12:19 • 28260 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 40159 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Нападение с ножом и стрельба во время мобилизации в Одессе - в полиции сообщают о двух раненых, детали выясняются

Киев • УНН

 • 2408 просмотра

В Одессе мужчина ранил ножом военного во время проверки документов. Сотрудник ТЦК применил травматическое оружие против прохожих, мешавших группе.

В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военнослужащего. В то же время прохожие попытались помешать группе оповещения, сотрудник ТЦК применил оружие. Как сообщили в полиции Одесской области, детали устанавливаются, сейчас известно о двух раненых, передает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, о происшествии в Пересыпском районе города правоохранителям стало известно из мониторинга соцсетей.

Предварительно установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения был выявлен мужчина, нарушивший правила воинского учета. При попытке доставить последнего в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом. В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, военнослужащим ТЦК было применено оружие травматического действия в сторону одного из прохожих. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в больницу с травмами.

Детали уточняются.

В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против семьи с младенцем - Лубинец отреагировал на инцидент27.03.26, 18:01 • 4348 просмотров

Добавим

В то же время, как сообщила "Думская", очередной конфликт с участием сотрудников ТЦК произошел в Пересыпском районе Одессы. Пятеро мужчин в военной форме и несколько их помощников в гражданском избили мужчину, прежде чем запихнуть его в микроавтобус.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, мужчину вытащили из авто на землю и били ногами. Прохожие пытались его отбить, но тщетно. Во время драки один из ТЦКшников открыл огонь по людям. Сообщается, что в результате пострадал мужчина — ему прострелили ногу.

На место приехала скорая.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса