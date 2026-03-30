Нападение с ножом и стрельба во время мобилизации в Одессе - в полиции сообщают о двух раненых, детали выясняются
УНН
В Одессе мужчина ранил ножом военного во время проверки документов. Сотрудник ТЦК применил травматическое оружие против прохожих, мешавших группе.
В Одессе во время мобилизационных мероприятий мужчина ранил ножом военнослужащего. В то же время прохожие попытались помешать группе оповещения, сотрудник ТЦК применил оружие. Как сообщили в полиции Одесской области, детали устанавливаются, сейчас известно о двух раненых, передает УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, о происшествии в Пересыпском районе города правоохранителям стало известно из мониторинга соцсетей.
Предварительно установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения был выявлен мужчина, нарушивший правила воинского учета. При попытке доставить последнего в территориальный центр комплектования он ранил военнослужащего ножом. В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, военнослужащим ТЦК было применено оружие травматического действия в сторону одного из прохожих. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в больницу с травмами.
Детали уточняются.
Добавим
В то же время, как сообщила "Думская", очередной конфликт с участием сотрудников ТЦК произошел в Пересыпском районе Одессы. Пятеро мужчин в военной форме и несколько их помощников в гражданском избили мужчину, прежде чем запихнуть его в микроавтобус.
Судя по видео, которое появилось в соцсетях, мужчину вытащили из авто на землю и били ногами. Прохожие пытались его отбить, но тщетно. Во время драки один из ТЦКшников открыл огонь по людям. Сообщается, что в результате пострадал мужчина — ему прострелили ногу.
На место приехала скорая.