Напад з ножем та стрілянина під час мобілізації в Одесі - у поліції повідомляють про двох поранених, деталі з'ясовують

В Одесі під час мобілізаційних заходів чоловік поранив ножем військовослужбовця. У той же час - перехожі спробували перешкодити групі оповіщення, співробітник ТЦК застосував зброю. Як повідомили у поліції Одеської області, деталі встановлюються, наразі відомо про двох поранених, передає УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, про подію у Пересипському районі міста правоохоронцям стало відомо з моніторингу соцмереж.

Попередньо встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення було виявлено чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час спроби доставити останнього до територіального центру комплектування він поранив військовослужбовця ножем. У цей часперехожі почали перешкоджати діям групи оповіщення. Зокрема, вони перекрили виїзд з прибудинкової території - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, військовослужбовцем ТЦК було застосовано зброю травматичної дії у бік одного з перехожих. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до лікарні з травмами.

Деталі уточнюються.

Додамо

Натомість, як повідомила "Думська", черговий конфлікт за участю співробітників ТЦК стався в Пересипському районі Одеси. П'ятеро чоловіків у військовій формі та кілька їхніх помічників у цивільному побили чоловіка, перш ніж запхати його в мікроавтобус.

Судячи з відео, яке з'явилося в соцмережах, чоловіка витягли з авто на землю і били ногами. Перехожі намагалися його відбити, але марно. Під час бійки один із ТЦКшників відкрив вогонь по людях. Повідомляється, що в результаті постраждав чоловік — йому прострелили ногу.

На місце приїхала швидка.