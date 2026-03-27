В Одесі працівники ТЦК використали газ проти родини з немовлям - Лубінець відреагував на інцидент

Київ • УНН

 • 2068 перегляди

Військові застосували силу та газовий балончик до чоловіка, жінки та дитини. У однорічного малюка діагностували струс мозку, Лубінець направив запити.

В Одесі військові ТЦК та СП застосували фізичну силу та газовий балончик до цивільних - чоловіка, жінки та їхньої однорічної дитини, внаслідок чого у дитини струс мозку, а у дорослих численні забої. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, додавши, що направив запити до Національної поліції та Військової служби правопорядку для з’ясування всіх обставин, передає УНН.

Деталі

За повідомленням медіа, нещодавно в Одесі військові ТЦК та СП застосували фізичну силу та газовий балончик до цивільних - чоловіка, жінки та їхньої однорічної дитини. За наявною інформацією, внаслідок цього у дитини струс мозку, а у дорослих численні забої. Я вже отримав звернення від постраждалої українки до нашого Одеського Представництва, яка зателефонувала нашим працівникам. У межах реагування ми направили запити до Нацполіції та ВСП для з’ясування всіх обставин

- написав Лубінець.

Він наголосив, що застосування насильства у будь-якій формі - кримінальний злочин, а тому вимагає правової оцінки щодо цього випадку.

Окремо наголошую: я реагую на кожну ситуацію, хоч і не завжди публічно. Я вимагаю дотримання законодавства під час проведення заходів із мобілізації, особливо у випадках можливих порушень прав дітей на зростання в сімейному оточенні. Моя позиція чітка: заходи мають проводитися відповідно до всіх правил, з повагою до прав людей та без загрози цивільним. Будь-які порушення, як з боку ТЦК і СП, так і з боку громадян, повинні отримати належну правову оцінку, а у разі потреби - призвести до відповідальності

- додав Лубінець.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП у Волинській області - він разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації.

