В Одесі працівники ТЦК використали газ проти родини з немовлям - Лубінець відреагував на інцидент

В Одесі військові ТЦК та СП застосували фізичну силу та газовий балончик до цивільних - чоловіка, жінки та їхньої однорічної дитини, внаслідок чого у дитини струс мозку, а у дорослих численні забої. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, додавши, що направив запити до Національної поліції та Військової служби правопорядку для з’ясування всіх обставин, передає УНН.

За повідомленням медіа, нещодавно в Одесі військові ТЦК та СП застосували фізичну силу та газовий балончик до цивільних - чоловіка, жінки та їхньої однорічної дитини. За наявною інформацією, внаслідок цього у дитини струс мозку, а у дорослих численні забої. Я вже отримав звернення від постраждалої українки до нашого Одеського Представництва, яка зателефонувала нашим працівникам. У межах реагування ми направили запити до Нацполіції та ВСП для з’ясування всіх обставин