Мобілізував 60-річного чоловіка з використанням сили - на Волині затримали працівника ТЦК
ДБР затримало начальника групи Ковельського РТЦК за побиття літнього чоловіка. За даними слідства, потерпілий отримав перелом руки та хімічні опіки очей від спецзасобів.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП у Волинській області - він разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
За даними правоохоронців, інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття Ковельського району. Троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив, і застосували до нього фізичну силу.
Чоловік не підлягав мобілізації за віком, але йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Крім того, один з військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив в обличчя потерпілому перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей.
Через побиття потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, які спричинили тривалий розлад здоров’я
Начальнику групи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України - умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Суд обрав йому запобіжний захід - домашній арешт.
Іншим військовослужбовцям, які також є фігурантами злочину, також готують підозри.
