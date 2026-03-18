На Харківщині розкрили схему підробки меддовідок для виїзду за кордон - ексголові ВЛК повідомлено про підозру

На Харківщині правоохоронці викрили схему виготовлення фіктивних медичних довідок для військовозобов’язаних, які дозволяли уникати мобілізації та виїжджати за кордон. У справі повідомлено про підозру колишньому голові військово-лікарської комісії, слідство встановлює інших причетних. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому голові військово-лікарської комісії одного з відділів РТЦК та СП - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він систематично оформлював фіктивні медичні документи для військовозобов’язаних. У довідках вказувалися вигадані діагнози, що давали підстави визнавати їх непридатними до служби або обмежено придатними.

Задокументовано щонайменше 7 таких випадків. У документах фігурували "тяжкі захворювання" - від наслідків черепно-мозкових травм і менінгоенцефаліту до серцево-судинних та ортопедичних патологій.

Це дозволяло замовникам довідок уникати мобілізації та незаконно виїжджати за кордон. Окремо встановлено епізод сприяння незаконному перетину кордону через використання підробленої довідки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 332 КК України. Слідство триває, встановлюється коло причетних осіб.

