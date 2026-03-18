В Харьковской области раскрыли схему подделки медсправок для выезда за границу - экс-главе ВВК сообщено о подозрении

$43.950.1350.640.06
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 8054 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 17794 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
09:39 • 16835 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 20220 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 23709 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 28727 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 42119 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 38768 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 44542 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 38199 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
79%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещено
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванку
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациента
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в Хмельницком
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациента
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещено
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 53613 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кайя Каллас
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Соединённые Штаты
Мадрид
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в Хмельницком
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла Украина
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - детали
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
The Washington Post
Dassault Rafale

В Харьковской области раскрыли схему подделки медсправок для выезда за границу - экс-главе ВВК сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Бывший глава ВВК оформлял фиктивные справки с вымышленными диагнозами для уклонения от мобилизации. Правоохранители задокументировали семь таких случаев.

В Харьковской области раскрыли схему подделки медсправок для выезда за границу - экс-главе ВВК сообщено о подозрении

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему изготовления фиктивных медицинских справок для военнообязанных, которые позволяли избегать мобилизации и выезжать за границу. По делу сообщено о подозрении бывшему председателю военно-врачебной комиссии, следствие устанавливает других причастных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему председателю военно-врачебной комиссии одного из отделов РТЦК и СП

- говорится в сообщении.

По данным следствия, он систематически оформлял фиктивные медицинские документы для военнообязанных. В справках указывались вымышленные диагнозы, дававшие основания признавать их непригодными к службе или ограниченно годными.

Задокументировано не менее 7 таких случаев. В документах фигурировали "тяжелые заболевания" - от последствий черепно-мозговых травм и менингоэнцефалита до сердечно-сосудистых и ортопедических патологий.

Это позволяло заказчикам справок избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу. Отдельно установлен эпизод содействия незаконному пересечению границы через использование поддельной справки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 332 УК Украины. Следствие продолжается, устанавливается круг причастных лиц.

Мошенники обманывали граждан ЕС в схеме на €300 тыс. через колл-центр с "дропами", их разоблачили в рамках международной кибероперации - Генпрокурор

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины