В Харьковской области раскрыли схему подделки медсправок для выезда за границу - экс-главе ВВК сообщено о подозрении

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему изготовления фиктивных медицинских справок для военнообязанных, которые позволяли избегать мобилизации и выезжать за границу. По делу сообщено о подозрении бывшему председателю военно-врачебной комиссии, следствие устанавливает других причастных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему председателю военно-врачебной комиссии одного из отделов РТЦК и СП - говорится в сообщении.

По данным следствия, он систематически оформлял фиктивные медицинские документы для военнообязанных. В справках указывались вымышленные диагнозы, дававшие основания признавать их непригодными к службе или ограниченно годными.

Задокументировано не менее 7 таких случаев. В документах фигурировали "тяжелые заболевания" - от последствий черепно-мозговых травм и менингоэнцефалита до сердечно-сосудистых и ортопедических патологий.

Это позволяло заказчикам справок избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу. Отдельно установлен эпизод содействия незаконному пересечению границы через использование поддельной справки.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 332 УК Украины. Следствие продолжается, устанавливается круг причастных лиц.

