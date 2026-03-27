Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Мобилизовал 60-летнего мужчину с применением силы - на Волыни задержали сотрудника ТЦК

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

ГБР задержало начальника группы Ковельского РТЦК за избиение пожилого мужчины. По данным следствия, потерпевший получил перелом руки и химические ожоги глаз от спецсредств.

Фото: Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП в Волынской области - он вместе с другими военнослужащими применил чрезмерную силу к 60-летнему мужчине при попытке мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 марта в поселке Заболотье Ковельского района. Трое сотрудников ТЦК подошли к местному жителю, который рыбачил, и применили к нему физическую силу.

Мужчина не подлежал мобилизации по возрасту, но ему заломили руку за спину и сломали кость со смещением. Кроме того, один из военнослужащих применил электрошокер и распылил в лицо потерпевшему перцовый баллончик, что вызвало химические ожоги глаз.

Из-за избиения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья

- говорится в сообщении.

Начальнику группы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести. Суд избрал ему меру пресечения - домашний арест.

Другим военнослужащим, которые также являются фигурантами преступления, также готовят подозрения.

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему изготовления фиктивных медицинских справок для военнообязанных, которые позволяли избегать мобилизации и выезжать за границу.

