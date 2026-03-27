В Одессе сотрудники ТЦК применили газ против семьи с младенцем - Лубинец отреагировал на инцидент

В Одессе военные ТЦК и СП применили физическую силу и газовый баллончик к гражданским - мужчине, женщине и их годовалому ребенку, в результате чего у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, добавив, что направил запросы в Национальную полицию и Военную службу правопорядка для выяснения всех обстоятельств, передает УНН.

По сообщению медиа, недавно в Одессе военные ТЦК и СП применили физическую силу и газовый баллончик к гражданским - мужчине, женщине и их годовалому ребенку. По имеющейся информации, в результате этого у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы. Я уже получил обращение от пострадавшей украинки в наше Одесское Представительство, которая позвонила нашим сотрудникам. В рамках реагирования мы направили запросы в Нацполицию и ВСП для выяснения всех обстоятельств

Он подчеркнул, что применение насилия в любой форме - уголовное преступление, а потому требует правовой оценки по этому случаю.

Отдельно подчеркиваю: я реагирую на каждую ситуацию, хоть и не всегда публично. Я требую соблюдения законодательства при проведении мероприятий по мобилизации, особенно в случаях возможных нарушений прав детей на рост в семейном окружении. Моя позиция четкая: мероприятия должны проводиться в соответствии со всеми правилами, с уважением к правам людей и без угрозы гражданским. Любые нарушения, как со стороны ТЦК и СП, так и со стороны граждан, должны получить надлежащую правовую оценку, а в случае необходимости - привести к ответственности