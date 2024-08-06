Нападавший на премьер-министра Дании Метте Фредериксен поляк отвергает ответственность

Обвиненный в нанесении телесных повреждений датскому премьер-министру поляк заявил в суде, что "ничего не помнит". В тот раз у мужчины, по его словам, был "плохой день". Пишет УНН со ссылкой на Reuters и Agenzia Giornalistica Italia.

Контекст

На скамье подсудимых находится 39-летний поляк, данные которого так и не разглашаются. Его обвиняют в том, что он ударил Фредериксен во время прогулки по городской площади в Копенгагене. Виновный был немедленно арестован после нападения и помещен под стражу.

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В суде по делу о нападении, которое открылось сегодня в суде Копенгагена, обвиняемый заявил, что "ничего не помнит" и отвергает какую-либо ответственность.

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Когда я столкнулся лицом к лицу с госпожой премьер-министром, я ничего не помню до момента моего арест - заявил он в суде, признавшись, что употреблял алкоголь.

В тот раз был "плохой день", - так он сказал судьям.

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"Улицы были полны людей, когда мужчина подошел к госпоже Фредериксен, которая в это время разговаривала по телефону. Он сказал ей что-то непонятное и, проходя мимо, сильно ударил ее по плечу", - рассказал один из телохранителей.

Дополнение

Нападение произошло через три недели после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения и всего за месяц до выстрела в кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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