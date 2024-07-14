Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, произошедшее на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему достаточно было бы прочитать газеты N, Sme или Aktuality, чтобы получить желание "разобраться" с непокорным экс-президентом США. Сценарий как через ксерокс, - говорится в сообщении.

Напомним

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.