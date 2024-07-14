Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в мае совершили нападение, заявил о сходстве с покушением на экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа, которое произошло во время его выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа, произошедшее на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Если бы нападавший на Трампа знал словацкий, ему достаточно было бы прочитать газеты N, Sme или Aktuality, чтобы получить желание "разобраться" с непокорным экс-президентом США. Сценарий как через ксерокс,
Напомним
В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.