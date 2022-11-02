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Премьер-министр Дании Фредериксен уходит в отставку, несмотря на победу на выборах

Премьер-министр Дании Фредериксен уходит в отставку, несмотря на победу на выборах

Киев • УНН

 • 411576 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Мэтте Фредериксен объявила, что подаст в отставку, несмотря на победу ее партии на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство dpa, передает УНН.

Детали

В среду 44-летняя политик сказала сторонникам партии в Копенгагене, что уйдет в отставку с поста премьер-министра.

В то время как ее социал-демократы получили 27,5% голосов, что стало их лучшим результатом за 20 лет, Фредериксен заявила сторонникам, что очевидно то, что "большинство не поддерживает правительство в его нынешнем виде".

Теоретически она могла остаться у власти как глава правительства меньшинства. Но Фредериксен сказала, что будет придерживаться обещаний, данных перед выборами, и попытается сформировать более широкую правящую коалицию, в которую войдут правоцентристские партии.

Учитывая результаты выборов Фредериксен, скорее всего, снова получит мандат на формирование нового правительства.

В среду Фредериксен подала прошение об отставке королеве Маргрете, номинальному монарху Дании. Фредериксен останется в должности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Что предшествовало

Фредериксен назначила досрочные выборы в прошлом месяце из-за последствий спорного решения ее правительства об отстреле миллионов норок как степени реагирования на пандемию. Выбраковка и пугающие образы массовых захоронений норок преследовали Фредериксен с 2020 года и в конце концов привели к расколу в левоцентристском блоке.

Решение забить до 17 миллионов норок для защиты людей от мутации коронавируса было принято наспех и без необходимого законодательства. Это нанесло сокрушительный удар по датским фермерам, выращивающим норок.

Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании, когда она заняла должность в 2019 году в возрасте 41 года.

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