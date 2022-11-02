Премьер-министр Дании Фредериксен уходит в отставку, несмотря на победу на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Мэтте Фредериксен объявила, что подаст в отставку, несмотря на победу ее партии на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство dpa, передает УНН.
Детали
В среду 44-летняя политик сказала сторонникам партии в Копенгагене, что уйдет в отставку с поста премьер-министра.
В то время как ее социал-демократы получили 27,5% голосов, что стало их лучшим результатом за 20 лет, Фредериксен заявила сторонникам, что очевидно то, что "большинство не поддерживает правительство в его нынешнем виде".
Теоретически она могла остаться у власти как глава правительства меньшинства. Но Фредериксен сказала, что будет придерживаться обещаний, данных перед выборами, и попытается сформировать более широкую правящую коалицию, в которую войдут правоцентристские партии.
Учитывая результаты выборов Фредериксен, скорее всего, снова получит мандат на формирование нового правительства.
В среду Фредериксен подала прошение об отставке королеве Маргрете, номинальному монарху Дании. Фредериксен останется в должности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Что предшествовало
Фредериксен назначила досрочные выборы в прошлом месяце из-за последствий спорного решения ее правительства об отстреле миллионов норок как степени реагирования на пандемию. Выбраковка и пугающие образы массовых захоронений норок преследовали Фредериксен с 2020 года и в конце концов привели к расколу в левоцентристском блоке.
Решение забить до 17 миллионов норок для защиты людей от мутации коронавируса было принято наспех и без необходимого законодательства. Это нанесло сокрушительный удар по датским фермерам, выращивающим норок.
Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании, когда она заняла должность в 2019 году в возрасте 41 года.