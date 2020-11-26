ЗМІ: вбиті данські норки почали “повставати” з-під землі

Зазначається, що інформацію про норок підтвердили в місцевому міністерстві продовольства та сільського господарства.

Так, причиною того, що тіла норок виходять на поверхню стало те, що їх закопали недостатньо глибоко, а також природний процес виникнення в них газів. Через це тіла норок набухають і в деяких випадках можуть виринати з-під землі.

"Це природний процес, який ми намагалися врахувати, поклавши згори якомога більше ґрунту … Роль відіграє те, якого типу ґрунт. Проблемою стало те, що піщаний ґрунт в Західній Ютландії занадто легкий ", - заявив прессекретар данської поліції Томас Крістенсен.

Повідомляється, що частина жителів Данії відреагувала на ситуацію з гумором: у соцмережах жартують про "норок-зомбі" і радять усім тікати від "норок, які йдуть по вас".

Проте є й ті, хто сприймає ситуацію серйозніше: багато мешканців району, де розташоване місце поховання, побоюються, що воно може забруднити озеро неподалік.

За правилами, поховання має бути розташоване принаймні у 300 метрах від водойми, але в реальності воно виявилося значно ближчим до озера.

Влада Данії у відповідь повідомила, що проблема тимчасова і над її вирішенням вже працюють, пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Данії на норкових фермах знищили всіх заражених новим коронавірусом тварин. Мова йде про близько 17 млн особин.

Влада Данії вирішили знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.