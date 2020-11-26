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СМИ: убитые датские норки начали "восставать" из-под земли

СМИ: убитые датские норки начали "восставать" из-под земли

Киев  •  УНН

 • 85408 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Уничтоженные в Дании в результате заражения коронавирусом норки через несколько недель после того, как животных похоронили, начали подниматься из-под земли, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Отмечается, что информацию о норках подтвердили в местном министерстве продовольствия и сельского хозяйства.

Так, причиной того, что тела норок выходят на поверхность стало то, что их закопали недостаточно глубоко, а также естественный процесс возникновения в них газов. Из-за этого тела норок набухают и в некоторых случаях могут выступать из-под земли.

"Это естественный процесс, который мы пытались учесть, положив сверху как можно больше почвы ... Роль играет то, какого типа грунт. Проблемой стало то, что песчаный грунт в Западной Ютландии слишком легкий", - заявил пресс-секретарь датской полиции Томас Кристенсен.

Сообщается, что часть жителей Дании отреагировала на ситуацию с юмором: в соцсетях шутят о "норках-зомби" и советуют всем бежать от "норок, которые идут за вами".

Однако есть и те, кто воспринимает ситуацию серьезно: многие жители района, где расположено место захоронения, опасаются, что оно может загрязнить озеро неподалеку.

По правилам, захоронение должно быть расположено по крайней мере в 300 метрах от водоема, но в реальности оно оказалось значительно ближе к озеру.

Власти Дании в ответ сообщили, что проблема временная и над ее решением уже работают, пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что в Дании на норковых фермах уничтожили всех зараженных новым коронавирусом животных. Речь идет об около 17 млн особей.

Власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

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