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Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен йде у відставку, попри перемогу на виборах

Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен йде у відставку, попри перемогу на виборах

Київ • УНН

 • 411578 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила, що подасть у відставку, незважаючи на перемогу її партії на парламентських виборах. Про це інформує агенство dpa, передає УНН.

Деталі

В середу 44-річна політик сказала прихильникам партії в Копенгагені, що піде у відставку з посади прем'єр-міністра.

У той час як її соціал-демократи отримали 27,5% голосів, що стало їх найкращим результатом за 20 років, Фредеріксен заявила прихильникам, що очевидним є те, що "більшість не підтримує уряд у його нинішньому вигляді".

Теоретично вона могла залишитися при владі як глава уряду меншості. Але Фредеріксен сказала, що дотримуватиметься обіцянок, даних перед виборами, і спробує сформувати ширшу правлячу коаліцію, до якої увійдуть правоцентристські партії.

З огляду на результати виборів Фредеріксен, швидше за все, знову отримає мандат на формування нового уряду.

У середу Фредеріксен подала прохання про відставку королеві Маргреті, номінальному монархові Данії. Фредеріксен залишиться на посаді прем'єр-міністра доти, доки не буде сформовано новий уряд.

Що передувало

Фредеріксен призначила дострокові вибори минулого місяця через наслідки спірного рішення її уряду про відстріл мільйонів норок як міру реагування на пандемію. Вибраковування та лякаючі образи масових поховань норок переслідували Фредеріксен з 2020 року і зрештою призвели до розколу у лівоцентристському блоці.

Рішення забити до 17 мільйонів норок для захисту людей від мутації коронавірусу було ухвалено поспіхом і без необхідного законодавства. Це завдало нищівного удару по датським фермерам, які вирощують норок.

Фредеріксен стала наймолодшим прем'єр-міністром Данії, коли вона обійняла посаду в 2019 року у віці 41 року.

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