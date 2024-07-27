Федеральное бюро расследований подтвердило, что в ухо кандидата в президенты Дональда Трампа попала целая или раздробленная пуля, тем самым прояснив противоречивые показания о том, что именно стало причиной ранения. Об этом сообщило издание AP со ссылкой на заявление агентства, передает УНН.

Детали

«В ухо бывшего президента Трампа попала пуля, целая или раздробленная на мелкие куски, выпущенная из винтовки погибшего», - заявили в ФБР.

Журналисты отметили, что это заявление, состоящее из одного предложения, стало «наиболее исчерпывающим объяснением правоохранительных органов относительно ранения Трампа» и последовало за «неоднозначными комментариями директора Кристофера Рэя в начале недели, которые ставили под сомнение то, что в Трампа попала пуля».

ФБР прагне допитати Трампа в рамках розслідування замаху на нього