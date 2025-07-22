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Нанесли ущерб государству на более чем 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса

Киев • УНН

 • 896 просмотра

ГБР завершило расследование дела о незаконной добыче угля на шахте Донецкой области. Преступная организация нанесла государству более 5 миллиардов гривен ущерба, реализуя уголь населению и бюджетным организациям.

Нанесли ущерб государству на более чем 5 млрд грн: завершено дело о незаконной добыче угля на шахте Донбасса

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу о незаконной добыче угля на одной из шахт Донецкой области. По данным следствия, преступная группировка нанесла государству ущерб на сумму более 5 миллиардов гривен, сбывая уголь населению и государственным учреждениям. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Участники преступной организации в сентябре 2021 года, путем угроз и в результате подделки официальных документов, захватили территорию одной из шахт Донецкой области для незаконной добычи каменного угля. Специальных разрешительных документов у них не было. Сбывали уголь через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций. Одним из активных участников преступной организации оказался глава местного поселкового совета. Сейчас он находится в розыске.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора ГБР завершило досудебное расследование. Следствием установлено, что в течение 2021-2024 годов преступная организация занималась незаконной добычей и реализацией каменного угля на территории временно оккупированного Донецка, нанеся государству более 5 миллиардов гривен убытков

- говорится в сообщении.

Девять участников преступной организации подозреваются в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подделке и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Досудебное расследование осуществлялось следователями Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении подразделений этого органа.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Донецк
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