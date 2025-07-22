Требовал 300 тыс. долларов: САП завершила расследование в отношении экс-начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении экс-начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух лиц, разоблаченных на вымогательстве 300 000 долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Речь идет о Романе Семенченко: он возглавлял данный департамент с октября 2022 по январь 2024 года. По данным следствия, возглавляемое подозреваемым подразделение выполняло поручение на проведение процессуальных действий следователя Главного следственного управления Национальной полиции Украины в уголовном производстве по факту организации незаконного канала пересечения государственной границы с целью переправки лиц, уклоняющихся от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Начальник сектора при участии двух посредников (один из которых – бывший сотрудник СБУ) требовал 300 000 долларов США от фигуранта соответствующего дела за уничтожение части материалов дела, разглашение ему уже установленных обстоятельств. В случае отказа он угрожал принять меры для дальнейшего привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.

Следствие задокументировало факт получения лицом части оговоренных средств – 72 000 долларов США.

Действия начальника сектора и его сообщников подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников уголовного правонарушения);

ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Им грозит длительный срок заключения с конфискацией имущества.

Напомним

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утром 21 июля заявили, что СБУ пришла к ним с проверкой соблюдения законодательства о гостайне.

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.