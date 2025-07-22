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Вимагав 300 тис доларів: САП завершила розслідування щодо ексначальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ

Київ • УНН

 • 1252 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та двох спільників. Їх викрили на вимаганні 300 000 доларів США за знищення матеріалів справи та не притягнення до кримінальної відповідальності.

Вимагав 300 тис доларів: САП завершила розслідування щодо ексначальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно ексначальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб, викритих на вимаганні 300 000 доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Йдеться про Романа Семенченка: він очолював даний департамент з жовтня 2022 по січень 2024 року. За даними слідства, очолюваний підозрюваним підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав Збройних Сил України.

Начальник сектору за участю двох посередників (один з яких – колишній працівник СБУ) вимагав 300 000 доларів США від фігуранта відповідної справи за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин. У разі відмови він погрожував вжити заходів для подальшого притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.

Слідство задокументувало факт одержання особою частини обумовлених коштів – 72 000 доларів США.

Дії начальника сектору і його спільників підпадають під наступні статті Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27 (Види співучасників кримінального правопорушення);
    • ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

      Їм загрожує тривалий термін ув’язнення з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вранці 21 липня заявили, що СБУ прийшла до них з перевіркою дотримання законодавства про держтаємницю.

      Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

      СуспільствоКримінал та НП
      Національна поліція України
      Генеральний прокурор (Україна)
      Національне антикорупційне бюро України
      Служба безпеки України
      Збройні сили України
      Україна
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